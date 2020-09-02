فرانكفورت 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسدعا رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان شايفرت، الجميع إلى التفكير في عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد.وقال شايفرت اليوم إنه يجب التعامل بشكل موضوعي مع طموح أندية "البوندسليجا" وعدم النظر إلى الاحتمالات والمؤشرات، مضيفًا أن: "الأمر لا يتعلق بالمؤشرات وإنما بالاستراتيجية."وفي ظل تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، قال شايفرت إنه من الخطأ الحديث عن الحضور الجماهيري بكامل سعة الملاعب، وأكد أن الرابطة لم تكن تطالب بذلك.وكانت عدة أندية في "البوندسليجا" طورت حزم إجراءات وقائية تهدف إلى عودة الجماهير للملاعب من جديد مع انطلاق الموسم المقبل من الدوري الألماني في 18 سبتمبر الجاري، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا.يذكر أنه تم السماح لفريق لايبزج بحضور نحو 8500 مشجع في مباراته أمام ماينز، مع الالتزام بارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الجسدي، كما تجري عدة أندية أخرى مناقشات مع السلطات المحلية بشأن إمكانية حضور الجمهور بالعدد المسموح به.// انتهى //13:53ت م0092