برلين 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واستنطلق غدًا الخميس النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بين منتخبي ألمانيا وضيفتها إسبانيا، في ظروف استثنائية بدون حضور الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بتأجيل كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة أشهر.وتشهد الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام مباريات مهمة بدءًا من يوم غد الخميس بلقاء يجمع بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010، التي حسمها المنتخب الإسباني بهدف دون رد برأسية كارليس بويول .وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، يعتبر اللاعب طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع ألمانيا في حين أن سيرخيو راموس، سيرجيو بوسكيتس، وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب إسبانيا.وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، تحل سويسرا ضيفًا على أوكرانيا في نفس اليوم، على أن تستضيف الأولى المنتخب الألماني الأحد القادم من الجولة الثانية، في حين تحل أوكرانيا ضيفة على إسبانيا.وفي أبرز مباريات غد الخميس، يستضيف منتخب ويلز نظيره الفنلندي في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني، وتلتقي بلغاريا مع ضيفتها إيرلندا.بينما تلتقي روسيا مع صربيا وتركيا مع المجر في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، وتلعب سلوفينيا مع اليونان ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثانية من المستوى الثالث، ولاتفيا مع اندورا، وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الأولى من المستوى الرابع.// انتهى //14:00ت م0095