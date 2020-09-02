بريدة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير جوازات منطقة القصيم المكلف العميد عبدالرحمن بن رحمه الشبرمي إدارة جوازات محافظتي الرس والبدائع ، للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة .واطلع العميد الشبرمي على سير العمل بالإدارتين ومتابعة تطبيق بروتوكول العودة وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية لاستقبال المراجعين بما يكفل سلامة الموظفين والمراجعين ، حاثاً العاملين على بذل الجهود والمتابعة الدائمة لأحدث الإجراءات الفنية للجوازات.وأكد أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات إلكترونيا من خلال منصة أبشر ومقيم ، وأهمية أخذ موعد مسبق لمن لم يتمكن من إنجاز معاملته إلكترونياً .// انتهى //14:10ت م0096