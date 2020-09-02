عام / مدير جوازات القصيم يتفقد سير العمل في إدارتي جوازات الرس والبدائع
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
بريدة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
تفقد مدير جوازات منطقة القصيم المكلف العميد عبدالرحمن بن رحمه الشبرمي إدارة جوازات محافظتي الرس والبدائع ، للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة .
واطلع العميد الشبرمي على سير العمل بالإدارتين ومتابعة تطبيق بروتوكول العودة وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية لاستقبال المراجعين بما يكفل سلامة الموظفين والمراجعين ، حاثاً العاملين على بذل الجهود والمتابعة الدائمة لأحدث الإجراءات الفنية للجوازات.
وأكد أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات إلكترونيا من خلال منصة أبشر ومقيم ، وأهمية أخذ موعد مسبق لمن لم يتمكن من إنجاز معاملته إلكترونياً .
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14:10ت م
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