الباحة 14 محرم 1441هـ الموافق 02 سبتمير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريرين عن أعمال ومنجزات إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء زهير بن سعد البسامي.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من العميد البسامي عما تضمنه التقريران من أعمال وجهود إدارة الدفاع المدني بالمنطقة في مواجهة مخاطر السيول والأمطار التي وقعت بالمنطقة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات من خلال تواجد الفرق الإنقاذية في بطون الأودية ومجاري السيول وكذلك توعية في المجتمع بمخاطر تلك السيول.كما استعرض البسامي التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة للعام المنصرم الذي تضمن خدمات الدفاع المدني بالباحة والمحافظات والمنشآت التي تم الكشف عليها وتطبيق خطة السلامة العامة بالإضافة إلى إحصائية للحوادث التي وقعت بالمنطقة خلال الفتره الماضية وتحليل المخاطر الطبيعية والصناعية ، مشيراً إلى الجهود التطوعية بإدارة الدفاع المدني بالمنطقة والمشاركة في المناسبات الرسمية.وثمن سمو أمير الباحة جهود رجال الدفاع المدني بالمنطقة في مجال الحفاظ على الأرواح والممتلكات وما يقدمونه من خدمات إنسانية متميزه في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:11ت م0097