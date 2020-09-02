عام / شرطة حائل: القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال // للصحف //
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
حائل 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال، وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
// للصحف // // انتهى //
15:00ت م
0131