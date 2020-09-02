الرباط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسافتتح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري أمس , الملحقية التجارية السعودية في المغرب ، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية فيصل بن زيد المهناء الذي باشر مهام أعماله.وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن افتتاح الملحقية التجارية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما يمثل امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التواجد التجاري للمملكة في الأسواق الخارجية.وتتولى الملحقية التجارية مهام تمكين النفاذ للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق ذلك، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص التي تتضمّن التشريعات والفرص التجارية والفعاليات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:20ت م0135