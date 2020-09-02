الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسبحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وقّع المركز اليوم , اتفاقية تعاون مع مجلس شباب منطقة نجران.وتهدف الاتفاقية التي وقّعها عن المركز مدير فرع منطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، فيما وقّعها عن المجلس أمين عام المجلس محمد بن عبدالله حسن آل منيف، إلى تعزيز سبل التعاون ما بين الجانبين لتنفيذ وصناعة برامج ومبادرات شبابية تخدم أبناء منطقة نجران.وتتضمن مجالات التعاون بين المركز والمجلس تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كافة الأطياف الفكرية وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.وتنص الاتفاقية على تنفيذ البرامج والفعاليات والمحاضرات وورش العمل بين المركز والمجلس ، على أن تكون حقوق الملكية الفكرية مشتركة بينهما، بحيث يتم وضع اسم وشعار كل منهما بكافة الإعلانات التي تخص البرامج المشتركة، مع الإعلان عن البرامج والأنشطة في وسائل الإعلام المتاحة.كذلك تتضمن الاتفاقية الإشراف على سير العمل في البرامج بالتنسيق بين المركز والمجلس، إضافة إلى المشاركة في توجيه دعوات لكافة الراغبين في حضور هذه الفعاليات.ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لجهود المركز المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، كما يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين المركز ومؤسسات المجتمع لنشر قيم وثقافة الحوار، بما يخدم رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:20ت م0136