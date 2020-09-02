المنامة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,398.25 نقطة بانخفاض قدره 7.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 620.23 نقطة بارتفاع قدره 0.62 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة سبعة ملايين و19 ألفا و89 سهما بقيمة إجمالية قدرها 984 ألفا و945 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 112 صفقة.// انتهى //15:24ت م0137