الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسانطلقت أمس، فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك عبر قناة الجمعية باليوتيوب، والذي يستمر لمدة ستة أيام.وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، في كلمته خلال انطلاق المهرجان أن الدورة السادسة من المهرجان تعد استثنائية، حيث تتعدد وتتنوع البرامج مع ما تستفيده من التقنية الحديثة، لتتواصل مع العالم كله".وقد شهد انطلاقة المهرجان عرض مجموعة من الأفلام، جرى من خلالها مناقشة المخرجين واستقبال أسئلة الجمهور من خلال هاشتاق المهرجان، كما استضاف المخرج محمد السلمان عبر الأثير مجموعة من صُناع الأفلام، مستعرضا زاوية جديدة للأدوار التي يقومون بها على حدة، أو يتقاطعون في أدائها وتتابعها خلال مسار الصناعة السينمائية.ويقدم المهرجان ضمن حزمة برامجه المتخصصة، ورشة عمل "تطوير السيناريو" يشارك فيها خمسة مخرجين وكتاب سيناريو، بخمسة سيناريوهات تم اختيارها من سيناريوهات الأفلام المشاركة في المهرجان سعياً إلى تطويرها لمستوى احترافي في الكتابة السينمائية، إضافة إلى ندوات حوارية.// انتهى//15:28ت م0138