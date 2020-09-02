الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 م أكثر من سبعة آلاف خدمة ضمن برامجها المختلفة لتلبية احتياجات المرضى وتوفير البيئة العلاجية المتكاملة لمواصلة خططهم العلاجية.وبلغت الخدمات المقدمة في برنامج الدعم المادي 6032 خدمة، بمبلغ 900.227.4 ريالات، وفي برنامج النقل 782 خدمة بمبلغ 273.190.1 ريال، وفي برنامج إسكان المرضى 2698 خدمة، بمبلغ 860.928 ريالاً، وفي برنامج علاج المرضى 21 خدمة، بمبلغ 19.212 ريالاً ، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2020م .كما ركزت الجمعية على جانب التوعية والتثقيف بمرض السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه، عبر منصاتها المختلفة لتوسيع نطاق خدماتها .يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى.// انتهى //15:35ت م0142