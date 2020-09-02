مأرب 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدورات التدريبية لمعيلات الأيتام في محافظة مأرب مستهدفة 50 معيلة من أمهات الأيتام.وتتنوع الدورات التدريبية في مجالات متعددة ومهارات حرفية مختلفة بهدف تمليك المتدربات وسائل الإنتاج بعد التدريب لإطلاق مشاريعهن الخاصة وذلك لمدة عامل كامل.وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المستمرة ودعمه السخي للشعب اليمني في جميع المجالات، مقدمًا خالص الشكر للمملكة على وقوفها ومساندتها اليمن في أحلك الظروف التي يمر بها.وتأتي هذه الدورات ضمن مشروع "بذرة أمان" الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.//انتهى//16:16ت م0156