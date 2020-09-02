الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسنفذت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة توعوية للنازحين في محافظة مأرب، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).وتضمنت الحملة تعليم النازحين وأسرهم على الإجراءات الاحترازية الصحيحة مثل غسل اليدين وتغطية الأنف والوجه عند السعال والحرص على النظافة الشخصية مع توزيع بروشورات تحتوي على إجراءات الوقاية والسلامة من الفيروس.وعبر المستفيدون عن امتنانهم لهذه الحملة لما لها أثر إيجابي في إدراك النازحين لأهمية إرتداء الأقنعة والقفازات وعدم الذهاب للأماكن المزدحمة وتطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي.وقالت أخصائية الصحة العامة الدكتورة ذكرى، إن الهدف من هذه الحملة هو زيادة الوعي الصحي داخل مخيمات النازحين وشرح طريقة انتقال الفيروس من شخص لآخر وكيفية الوقاية منه وتعزيز المناعة لدى الناس.وتسعى المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم المعونات والرسائل التوعوية إلى الأسر النازحة من الوباء الذي اجتاح بلدان العالم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بادر منذ انتشار جائحة كورونا بتقديم المساعدات الطبية والاحتياجات المهمة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية لوزارة الصحة والسكان اليمنية بهدف دعم وتحسين قدراتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.//انتهى//16:17ت م0157