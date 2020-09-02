اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.35%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 598.87 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 37 ألفاً و216 سهماً، بقيمة 149 ألفا و211 دولارا، نفّذت من خلال 11 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و218 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و197 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:19ت م
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