بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.35%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 598.87 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 37 ألفاً و216 سهماً، بقيمة 149 ألفا و211 دولارا، نفّذت من خلال 11 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و218 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و197 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:19ت م0158