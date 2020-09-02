القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واستلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم اتصالاً هاتفياً من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، تبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن أبو الغيط أكد خلال الاتصال على تمسك الجامعة العربية بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية التي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل، وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة .وأضاف البيان أن "أبو الغيط" و"ميلادينوف" اتفقا على أهمية العمل في المرحلة القادمة على تثبيت محددات التسوية السلمية بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //16:31ت م0160