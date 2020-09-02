تونس 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز.وتطرق اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود الأممية المبذولة لإعادة مسار التسوية السياسية للأزمة القائمة فيها.وأكّد سعيَد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدّدا على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.من جانبها، أكدت ستيفاني ويليامز خلال اللقاء أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي، مشيرة إلى "ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي".// انتهى //16:31ت م0161