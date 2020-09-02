الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساختتمت أمس، دورة الرخصة الآسيوية B التي أقيمت في 5 مدن بالمملكة هي الرياض، جدة، الدمام، جازان، المدينة المنورة بمشاركة 110 مدربين.وأقيمت الدورة على جزئين، "الأول" أقيم خلال الفترة من 10 ـ 21 يناير 2020، فيما أقيم الجزء الثاني خلال الفترة من 21 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الجاري.وحضر ختام الدورة التي أقيمت بجامعة الملك سعود بالرياض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل, فيما حضر ختام الدورة بجدة "مدينة الملك عبدالله الرياضية" عضو مجلس الإدارة عبدالله كبوها، وفي "الدمام" بنادي نادي القادسية والنادي الرياضي بالحرس الوطني في القطاع الشرقي حضر عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز العفالق، وحضر الدورة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة عضو مجلس الإدارة بندر الأحمدي، فيما مثّل الاتحاد في جازان مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم الرياني.يذكر أن دورة الرخصة الآسيوية B شهدت عددًا من المحاضرات النظرية والعملية العلمية، إذ حاضر فيها المحاضرون السعوديون بندر الأحمدي، عباس غلام، خالد الفرحان، خالد الطمرة، يوسف الغدير، محمد الدشيشي، سمير هلال، محمد العبدلي، فهد مدهش، مشبب الحكيم والمحاضر الدولي الإنجليزي ستيف روتار كما حاضر في إصابات الملاعب استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور ماجد السليمان، وفي جوانب اللياقة حاضر الدكتور منصور الصويان والكابتن هاني بغلف والكابتن حسن مجرشي، فيما أشرف على الدورات مدير التعليم في الاتحاد وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.// انتهى //16:51ت م0163