فيفاء 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأعلنت جمعية "رقي" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بفيفاء عن استمرار التسجيل في حلقاتها القرآنية للعام الدراسي ١٤٤٢ هـ .وأوضحت الجمعية أنها أعدت خطة دراسية لضمان سير العام الدراسي في الحلقات وذلك من خلال الدراسة عن بعد بالتنسيق مع معلمي الحلقات على أوقات متعددة تناسب أوقات الطلاب، بالإضافة إلى وضع مستويات دراسية للحفظ مع وجود مكافآت ومحفزات للطلاب.ودعت الجمعية الراغبين في الالتحاق بالحلقات التسجيل عبر رابط تسجيل الطلاب الراغبين في الانضمام للحلقات https://forms.gle/tNrkMXBNXSwFKRM26 ، حيث تشمل الحلقات جميع الفئات العمرية.// انتهى//17:11ت م0166