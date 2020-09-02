حفر الباطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسافتتح مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم عيادة المدرب الصحي بمركز صحي العزيزية ( أ ) وهو أحد برامج نظام الحفاظ علي الصحة ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد .ويقوم البرنامج على تمكين ودعم أفراد المجتمع الأصحاء وغير الأصحاء للتحسين من نمط حياتهم من خلال تجنب عوامل الخطورة الصحية وتحقيق الأهداف المخطط لها، بشكل فردي أو جماعي على حسب احتياج الفرد النفسي أو الغذائي أو الرياضي ومساعدتهم للتحكم في صحتهم بشكل أفضل، وتمكينهم لاعتماد اساليب حياة صحية تتضمن النشاط البدني، الإقلاع عن التدخين، مكافحة السمنة والصحة النفسية .ويضم برنامج المدرب الصحي مجموعة من الكوادر المتخصصة المدربة من التثقيف الصحي ، والتمريض ، والعلاج الطبيعي ، والصحة العامة ، والتغذية ، والصحة النفسية ، حيث يتم الحصول على الخدمة من خلال حجز موعد عبر تطبيق " موعد " أو التحويل من قبل طبيب المركز. ويعتبر أول مركز صحي يتم فيه تنفيذ مبادرات خطة السنتين للتوسع في تطبيق أنظمه التحول الصحي وتحقيق الرؤية.// انتهى //17:12ت م0167