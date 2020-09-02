مكة المكرمة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربه ومخصصه وجهاز أشرافي متكامل مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام .وأكد أن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.// انتهى //17:58ت م0186