بغداد 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 242284 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 78 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7201, فيما سُجّلت 3732 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 184205 حالات , وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 50878 , منهم 527 في العناية المركزة.// انتهى //17:59ت م0187