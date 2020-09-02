الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسعقدت جمعية الثقافة والفنون بالطائف أمس اجتماعها الدوري لمناقشة الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية التي ستنطلق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر للعام الحالي، إضافة إلى احتفال اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية المقرر إقامته 24 سبتمبر 2020.من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي أن الجمعية ستستمر في تقديم برامجها المتنوعة التي تهدف إلى دعم المواهب وإثراء الحراك الثقافي والفني بالطائف، وتسعى إلى تفعيل مفهوم السياحة الثقافية لما تمتلكه الطائف من مقومات سياحية جعلتها من أهم الوجهات السياحية في المملكة ، مؤكداً أن العودة للفعاليات ستكون بحذر وستُطبّق (البروتوكولات) الوقائية كافة التي تم اعتمادها من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين والجمهور في الفعاليات.// انتهى //17:59ت م0188