إسلام آباد 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 296590 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6318 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281459 حالة، وتوجد 8813 حالة نشطة.// انتهى //17:59ت م0190