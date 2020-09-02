الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نادي الساحل من مدينة عنك بمحافظة القطيف بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.وأكد سموه أن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعمٍ كريم لتطوير وتنمية القطاع الرياضي، عزز التنافسية، وأسهم في تحرك الأندية نحو المنافسة للصعود لدوري المحترفين والأولى.وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لمنسوبي نادي الساحل هذا الإنجاز، داعيا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حوله، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى، وصولاً إلى الصعود إلى دوري المحترفين بمشيئة الله، مشيرا إلى الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أعزها الله- الذي سيسهم في قدرة أندية المنطقة على المنافسة في مختلف البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية بمشيئة الله، والمنطقة الشرقية زاخرة بالمواهب والقدرات الرياضية القادرة على إحداث الفرق، وتقديم نماذج رياضية واعدة.وتمنى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان للنادي وجماهيره التوفيق في المنافسات المقبلة.// انتهى //18:12ت م0191