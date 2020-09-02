جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمقر المستشفى الجامعي اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي والوفد المرافق له .وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين صحة جازان والجامعة تفعيلا للاتفاقية المبرمة بينهما، إلى جانب تطوير مسارات الجهود المشتركة وإنشاء فرق عمل ولجان مختصة تتولى عملية تنسيق الدعم والمساندة بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة.وأكد الدكتور القحطاني دعم الجامعة لكل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، معربا عن تقديره لما يبذله منسوبو صحة جازان من تضحيات وجهود لتعزيز وتطوير المجال الصحي والرقي به.من جهته أوضح مدير عام الشؤون الصحية بجازان أن الجامعة بأعضائها وأطبائها واستشارييها تسهم بشكل كبير في النهوض بتنمية المجال الصحي في العديد من المجالات، مشيدا بدور الجامعة في مساندة ودعم جهود الصحة المتعلقة بجائحة كورونا وبشكل عام.يذكر أن جامعة جازان عملت على تجهيز مركز طبي لطوارئ كورونا بطاقة 220 سريرا، استشعاراً للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقا من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان تنفيذا لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة الوباء بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان. // انتهى //18:14ت م0192