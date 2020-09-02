الطوال 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسوقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة اليوم ، على شاطئ مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال والواجهات البحرية .وقدّم مدير إدارة الخدمات ببلدية الموسم الدكتور الدكتور إبراهيم أحمد الشقنقيطي عرضًا عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية .وتابع أعضاء اللجنة ميدانيًا ، أعمال الصبانة والنظافة شاطئ بالواجهة البحرية ، وذلك ضمن أعمال اللجنة للاهتمام بشواطئ المنطقة وتهيئتها والارتقاء بخدماتها، وخدمة مرتاديها .كما تفقدت الحدائق والمسطحات الخضراء والألعاب والمركز الحضاري بالموسم . // انتهى //18:24ت م0194