عام / لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بجازان تتفقّد الواجهات البحرية بمركز الموسم
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
الطوال 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس
وقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة اليوم ، على شاطئ مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال والواجهات البحرية .
وقدّم مدير إدارة الخدمات ببلدية الموسم الدكتور الدكتور إبراهيم أحمد الشقنقيطي عرضًا عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية .
وتابع أعضاء اللجنة ميدانيًا ، أعمال الصبانة والنظافة شاطئ بالواجهة البحرية ، وذلك ضمن أعمال اللجنة للاهتمام بشواطئ المنطقة وتهيئتها والارتقاء بخدماتها، وخدمة مرتاديها .كما تفقدت الحدائق والمسطحات الخضراء والألعاب والمركز الحضاري بالموسم . // انتهى //
18:24ت م
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