طرابلس 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسبدأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز تقديم إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا.واستعرضت وليامز في إحاطتها التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهودا مضاعفة لمنع انزلاق البلاد نحو مزيد الفوضى.وشددت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم على أن الحوار الليبي - الليبي ضروري للخروج من الأزمة.وأضافت في إحاطتها أمام مجلس الأمن -التي تُعقد الآن للوقوف على تطورات الأزمة الليبية- أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة والميليشيات وتدفق السلاح، مؤكدة أنه لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة في ليبيا.// انتهى //19:10ت م0202