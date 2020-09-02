الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الوطنية للتغذية اجتماعها السادس عبر تقنية الاتصال المرئي ، برئاسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس اللجنة الوطنية للتغذية الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع كان من أبرزها تفعيل المجلس العلمي الاستشاري المحلي والفرق العلمية التابعة له وخطة عمله ومشاريعه، بالإضافة لمناقشة نموذج التصنيف الغذائي في المملكة Saudi NPM)).كما اطلع الحضور على عدد من الدراسات والاستطلاعات العلمية التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية بهدف معرفة الحالة التغذوية والصحية في المملكة من أجل المساهمة في تحسينها.يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 / 3 / 1440هـ بأن تقدم اللجنة الوطنية للتغذية توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية من أجل تحسين الحالة التغذوية، بالإضافة إلى دور اللجنة في إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتغذية، ووضع أولويات للتدخل بتعديل أو إحداث سياسات التغذية.يذكر أن منظومة اللجنة الوطنية للتغذية تضمّ أعضاء من جهات حكومية واستشاريين في مجال التغذية إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص، يعملون على تقديم التوصيات والآراء العلمية في مجال التغذية بهدف تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.// انتهى //19:13ت م0203