المدينة المنورة 14محرم 1442هـ الموافق 02سبتمبر 2020م واسأغلقت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية عدداً من محطات الوقود غير المؤهلة بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني" وذلك خلال المرحلة الأولى بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك بهدف تحسين المشهد البصري ورفع كفاءتها.وأوضحت أمانة المنطقة أن الإغلاقات شملت (16) محطة، توزعت في عددٍ من المواقع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، منها (6) محطات وقود في نطاق بلدية العوالي، و (4) محطات وقود ضمن نطاق بلدية العقيق، ومحطتان في نطاق بلدية أحد، و (3) محطات في نطاق بلدية قباء وأخرى في نطاق بلدية العيون.وأضافت أمانة المنطقة أن المرحلة الثانية ستشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة بالطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، حيث خصصت فِرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها، وإلزام الملاك والمشغلين بتطوير محطاتهم حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، وإغلاق المحطات غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //19:21ت م0205