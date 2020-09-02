المنامة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني معالي فوزية بنت عبدالله زينل أن كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة" هي كلمة شاملة وجامعة، عبرت عن الموقف البحريني الراسخ والثابت والأصيل والعريق تجاه المملكة العربية السعودية، وحجم العلاقات الأخوية الوطيدة الثنائية المشتركة، تأكيداً وتقديراً لدور ومكانة وأهمية المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة.وأشادت معاليها بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من عُرا وثيقة وتطور مستمر وتفاهم وتكامل بفضل القيادة الحكيمة لجلالة ملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين - حفظهما الله - والعلاقة الإستراتيجية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، فالبحرين والسعودية وطن واحد وقيادة واحدة وشعب واحد.وأعربت عن بالغ الفخر والاعتزاز بالموقف السعودي المشرّف والدائم مع مملكة البحرين، مؤكدةً بكل الوفاء والامتنان الموقف البحريني الثابت والمستمر مع المملكة العربية السعودية في كل الأوقات، مشيدة بالدور السعودي الرفيع في دعم التضامن الخليجي وقضايا الأمة العربية والإسلامية ومناصرة القضايا الإنسانية.كما أعربت معاليها عن بالغ التقدير لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية والإسلامية، والتأييد النيابي التام لإشادة جلالة ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.// انتهى //19:21ت م0206