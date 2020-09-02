أملج 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس‏‎تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من إكمال الإنشاء والتشغيل التجريبي لمشروع محطة تحلية أملج الجديدة (تناضح عكسي)، بطاقة إنتاجية تبلغ (25,500) متر مكعب باليوم، وتأتي هذه المحطة تلبيةً للطلب المتنامي على المياه بمحافظة أملج والقرى المحيطة بها.‏‎وكانت "التحلية" قد استبقت المدة التعاقدية للمشروع بنحو ( 3 أشهر ) عن الموعد المخطط له، تأكيداً لمساعيها المتواصلة لمواكبة وتيرة الاحتياجات وتلبيتها بالسرعة والجودة المطلوبة، حيث عملت الكوادر الوطنية الهندسية والفنية بالمؤسسة العامة لتحلية ‎المياه المالحة ومقاول المشروع بشكل حثيث، وعلى مدار الساعة لتجاوز كافة المعوقات والتحديات التي طرأت على سير الأعمال، وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وآثارها التي أدت إلى عدم تمكن الفرق الهندسية والفنية للشركات المصنعة للمعدات من الحضور للمملكة، الأمر الذي دعا "التحلية" ومقاول المشروع للاستعانة بالكوادر الهندسية والفنيه التي تمتلكها المؤسسه والخبرات التقنية الوطنية او المتواجدة محلياً، لإتمام كافة الأعمال، والقيام بمهام الإشراف على البرتوكول والإجراء الفني المعقد للتشغيل، مع التشديد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية خلال أعمال التنفيذ، لمكافحة وصول عدوى فيروس كورونا لفرق العمل، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة.يُذكر أن مشروع محطة أملج يمثل المحطة الثانية التي يتم تشغيلها ولله الحمد بنجاح بعد محطة تحلية الشقيق، وذلك تماشياً مع برنامج الاستبدال المتتابع للتقنيات لعدد (8) محطات صغيرة سيتم تدشينها تباعاً خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهي المحطات التي كانت تعمل بالتقنيات الحرارية وأصبحت تعمل الآن بتقنية التناضح العكسي، ما سيُسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 75% عن تكاليف التقنيات السابقة، ويزيد كميات الانتاج بنسبة 250% عن الإنتاج السابق.// انتهى //19:27ت م0207