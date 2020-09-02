الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير خلال زيارته أمس لصالة وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية بمدير الصالة عبدالله الحسين.وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء ميدان للسهام لبدء إطلاق التدريبات للمهتمين والموهوبين من الجنسين الذي سيكون لأول مرة بعد أن تم افتتاح العديد من المراكز في مختلف مدن ومناطق المملكة.وثمن السفير التعاون غير المستغرب من القائمين على الصالة بما يوازي تطلعات وزارة الرياضة ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 التي تعزز أهمية نشر الألعاب كافة على مستوى مدن ومناطق المملكة.// انتهى //19:27ت م0208