أبها 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري في جميع أحياء مدينة أبها ومنها السيارات التالفة.وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة المهندس محمد سبران، أنه تم سحب ٢٠٩٤ مركبةً تالفةً بمدينة أبها خلال الشهر الماضي، مبينا، أن الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات تمهيداً لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري بكل أشكاله، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري في المدينة.// انتهى //19:39ت م0212