بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأجرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واستمزج آراء رؤساء وكتل نيابية ونواب مستقلين حول شكل حكومته.وأجمعت المواقف على ضرورة الإسراع في التأليف والمباشرة بالإصلاح وأوّله ملف الكهرباء، والبعض أرادها حكومة مصغرة تضم اختصاصيين مستقلين للنهوض بالبلد واستعادة ثقة المجتمعَين اللبناني والدولي، كما طالب آخرون بأن تكون حكومة فاعلة منتجة متماسكة وتدرك الواقع السياسي.وفي ختام الاستشارات النيابية قال الرئيس المكلف الدكتور أديب: " لا بد لي في ختام هذا اليوم الطويل من الاستشارات النيابية أن اتوجه بالشكر أولا إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى السادة النواب ".وأضاف: " استمعت طيلة هذا النهار إلى آراء وأفكار استطيع القول أنها تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة في تأليف حكومة تكون فريقا منسجما ينكبّ على معالجة الملفات الكثيرة أمامنا، فالتحديات داهمة ولا تتحمل التأخير، لذلك سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدولي ".// انتهى //19:59ت م0214