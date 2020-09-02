حفر الباطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, بزيارة مركزي النايفية والذيبية، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.وكان في استقبال سموه لدى وصوله, رؤساء المراكز وعدد من أهالي المراكز, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.وأكد الأمير منصور بن محمد بن سعد خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.// انتهى //19:59ت م0215