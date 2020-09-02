تبوك 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسعقد نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارته بإشراف مندوب فرع وزارة الرياضة بتبوك أسامه بن سالم أبو سالم.وأسفرت عملية التصويت عن اختيار أحمد بن عطية الحارثي لرئاسة مجلس الإدارة وسعود العرجان نائباً للرئيس وسلطان الحربي رئيساً تنفيذياً.تلا ذلك مناقشة التقرير الإداري والتقرير الرياضي والتقرير الفني والتقرير المالي، وجرى الاطلاع على الفعاليات والنشاطات التي يقدمها النادي من النواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية .//انتهى //21:13ت م0229