الجزائر 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس السواحل الجزائري 320 شخصاً بين مهربين ومهاجرين بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت 103 أشخاص من المهربين، وصادرت منهم شاحنتين و 26 مركبة رباعية الدفع و 78 مولداً كهربائياً و 49 مطرقة ضغط ، و 6 أجهزة كشف عن المعادن، و 90 كيساً من خليط الحجارة وخام الذهب، وكمية من المواد الغذائية ومواد أخرى معدة للتهريب.وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل والأمن أوقفوا 217 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن الشلف ووهران وتلمسان وجيجل وعنابة والطارف وغرداية، بينهم 172 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأشارت المصادر نفسها، إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصري دعم للجماعات الإرهابية ورقلة وتلسمان، فيما دُمِّر 11 قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمدن تبسة والمدية والشلف والجلفة.// انتهى //21:29ت م0234