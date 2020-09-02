الرباط 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 شتنبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني فؤاد شودري، تطوير التعاون بين المنظمة وباكستان في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وفتح آفاق جديدة للشراكة البنّاءة بين الجانبين.وبالمناسبة استعرض الدكتور المالك أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية إيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة، مشيراً الى البرامج التي أطلقتها خلال جائحة كورونا للإسهام في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء.وأبدى الوزير الباكستاني اهتمامه بما تقوم به إيسيسكو من عمل متميز، مؤكداً حرصه على التقارب والتعاون الوثيق بينها وبين وزارة العلوم والتكنولوجيا الباكستانية والعلماء الباكستانيين، من خلال عقد المؤتمرات والمنتديات وورش العمل المشتركة.// انتهى //21:31ت م0238