نيروبي 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسقرّرت الحكومة الكينية إلغاء السنة الدراسية 2020م، بإغلاق جميع المدارس إلى غاية يناير 2021، من أجل مكافحة وباء كوفيد-19.وأفادت الحكومة الكينية، أن قرار السنة البيضاء الذي اُتخِذ من شأنه حماية المدرسين والتلاميذ، وكذلك مكافحة عدم التكافؤ الذي لوحظ منذ تعليق الدروس الحضورية خلال شهر مارس الماضي.وتهم السنة البيضاء، أكثر من 90 ألف مؤسسة تعليمية ونحو 18 مليون تلميذ، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.وكان وزير التعليم الكيني جورج ماغوها،صرّح في وقت سابق، أن الحكومة قد تفكّر في إعادة فتح المدارس قبل عام 2021 إذا استمرت البلاد في تسجيل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.// انتهى //21:33ت م0241