القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق إنبي مع ضيفه الجونة بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من عمر الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد إنبي إلى ٣١ نقطة في المركز السابع بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد الجونة إلى ٢٥ نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //21:57ت م0247