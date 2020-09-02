أحد المسارحة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسعرّجت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة بجازان اليوم ، على شاطىء المضايا والواجهة البحرية بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة، عملا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه للارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز المنطقة ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.وتجوّل أعضاء اللجنة بمرسى الصيادين ، وتابعوا ميدانيًا التطورات التي نفذتها البلدية على الواجهة البحرية ومشاريع الصيانة القائمة وأعمال الزراعة وكذلك أعمال النظافة المستمرة بالواجهة البحرية .وقدم رئيس بلدية مركز الحكامية المهندس علي بن بوكر زيلعي عرضًا للأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية، وخطة المشاريع الاستثمارية التي تعمل البلدية على استثمارها وكذلك المشاريع المقترحة لتطويرها .// انتهى //22:15ت م0250