الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسدشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اليوم ركن الدعم التقني والتربوي والنفسي للطلبة وأولياء أمورهم في منصة مدرستي بالجوري مول ، الذي تشرف عليه وحدة ارتقاء للبنين والبنات بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد عبر خدمة الهاتف الإرشادي وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الإشراف التربوي ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين ، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.ويقدّم الركن الذي يشارك فيه 13 مشرفا تربويا ومشرفة تربوية ومعلما ومعلمة من ذوي الكفاءة والخبرة العالية ،الدعم لأولياء الأمور في مرحلة التعليم عن بعد ، وتوضيح الحلول لمشكلات الدخول على منصة مدرستي ، حيث استفاد منذ انطلاق المبادرة أكثر من 350 ولي أمر من الخدمات التقنية والإرشادية المتعلقة بأنماط الانخراط وهي ( نمط صنع القرار ، والتعلّم بالبيت ، التطوع ، التواصل، الأسرة ، المجتمع المحلي ) ، فيما سيستمر الركن مدة أسبوعين من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.وفي ذات السياق أكد المدير العام للتعليم بالطائف، حرص تعليم الطائف على الخروج للمجتمع لتوضيح جميع الأعمال التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب والطالبات في التعليم عن بعد ، وتقديم الدعم في حلّ المشكلات الفنية والاستشارات الإرشادية ، بالإضافة إلى توضيح الأدوار الأساسية بين المدرسة والمجتمع من خلال أولياء الأمور ، لكونهم شركاء في النجاح عندما يكون العمل بروح الفريق الواحد من أجل جيل المستقبل ، مبيناً أن من عوامل نجاح التعليم عن بعد يكون في دعم وتمكين الأسر لأبنائهم وبناتهم ، بتهيئة المكان المناسب لهم في المنازل من خلال إيجاد بيئة تعليمية مصغّرة ، لكي يستشعر الطلاب والطالبات أهمية تلقيهم الدروس في هذه الظروف الاستثنائية.// انتهى //22:18ت م0251