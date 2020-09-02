جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مبادرة ( حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية )، التي نفذها الفرع على مدى خمسة أيام متواصلة بواقع 6 محاضرات دعوية وندوتين علميتين وورشة عمل ودورة تدريبية .وحظيت المبادرة خلال مدة انعقادها بأكثر من 9800 مستمع كما وصلت عدد التنزيلات إلى 2642 تنزيلا عبر تطبيق "الزوم" والبث الإذاعي للفرع .وبلغ عدد الدول المسجلة في البث الإذاعي وتطبيق "زوم" 14 دولة حول العالم ،هي: (المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – الجمهورية اليمنية – سلطنة عمان - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة المغربية الهاشمية – جمهورية باكستان – فرنسا – إندونيسيا – ساحل العاج – جنوب أفريقيا – الكاميرون - ).وكان اليوم الأخير من المبادرة قد شهد إقامة ندوة علمية عنوانها ( حماية العمل الخيري من استغلال الجماعات الحزبية والإرهابية ) ألقاها فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافا وفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي بينا خلالها أنه من الواجب على قادة العمل الخيري والتطوعي تطبيق اللوائح والأنظمة التي وضعتها الدولة لتوزيع المساعدات الإنسانية وذلك لأن هناك فئات تستغل عواطف الناس لتحقيق أهدافها الخبيثة .كما أقيمت محاضرة عنوانها (حماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ) ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول بيّن خلالها أنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتسلّح بالعلم الشرعي السوي الذي ليس فيه اعوجاج وشذوذ وبيّن خطر هذه الجماعة على المجتمع .من جهته، بيّن فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي أنّ هذه المبادرة جاءت لحماية الأعمال الخيرية والتطوعية من المنظمات الإرهابية والحزبية والجمعيات المشبوهة التي دائما ما تدعو للفرقة وتشتيت الصفوف ونشر البغضاء بين الناس وإسهامهم في حدوث الدمار والخراب للبلدان .وأضاف " المدخلي" أن هذه المبادرة وضّحت بعض اللوائح والأنظمة والطرق الصحيحة لفعل الخير ومد يد العون للناس لكي تصل المساعدات لمن يستحقها، مقدماً المدخلي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على متابعته الدائمة وتوجيهه المستمر لبرامج ومبادرات الفرع الدعوية والعلمية والخيرية .كما وجّه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان على رعايته مبادرة ( حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية )، ثم وجّه شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على اهتمامه البالغ بمناشط فرع جازان وبرامجه الدعوية ومتابعته لها.ونوّه الشيخ " المدخلي" بتميّز مشاركة أصحاب الفضيلة الدعاة في هذه المبادرة وبيان أهمية العمل الخيري في الإسلام مبينين وجوب اختيار الجهات الموثوقة والمنظمة لفعل الخير وتقديم المساعدات الإنسانية،وكذلك وجّه شكره لمدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة على مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ الدورات التدريبية .// انتهى //22:31ت م0255