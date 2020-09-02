عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم استئناف الموسم الكروي الحالي للعام 2020 م، في العاشر من سبتمبر الحالي، بعد توقف استمر لأيام بعد إصابة ثمانية من لاعبي وإداريي النادي الفيصلي بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، أن قراره جاء بعد انتهاء فترة التعليق الاحترازية التي استمرت لـ 14 يوماً، وعقب تراجع مستوى الخطورة، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ، ما يحقق الأولوية الرئيسة لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.// انتهى //23:22ت م0258