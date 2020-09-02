الخليل 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم خمسة مساكن في قرية بيرين بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب جبور إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات لهدم خمسة منازل تعود ملكيتها فايز امريزيق الفقير، وعمران يوسف برقان، ويوسف سعيد العنجوري، وجعفر القاضي، ويوسف العجلوني.// انتهى //23:22ت م0259