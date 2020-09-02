واشنطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 454.84 نقطة، أو 1.59 في المئة إلى 29100.50 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 54.19 نقطة، أو 1.54 في المئة ليغلق عند 3580.84 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 116.77 نقطة، أو 0.98 في المئة إلى 12056.44 نقطة.// انتهى //23:26ت م0262