سكاكا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأودعت مؤسسة "تكافل" الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين اليوم 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" عبدالله بن صالح الملحق، أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة،الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي.// انتهى //23:56ت م0263