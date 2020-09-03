أضم 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على محافظة أضم والمراكز التابعة لها شملت سوق العين, والمرقبان, وحقال, وبني هلال, والجائزة, والضهيا, وأتانه, وسلبه, والفحو, وذنباء, وصوانة, والحجرة, وقرى القلاع الأثرية، والمرتفعات الجبلية, وبعض القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:06ت م0265