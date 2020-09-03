واشنطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 75,336 إصابة مؤكدة و 1,461 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,047,692 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 184,083 حالة وفاة.// انتهى //00:43ت م0269