برازيليا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 46934 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1184 وفاة، بمرض كوفيد-19.وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.// انتهى //01:11ت م0271