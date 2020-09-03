عام / إصابات كورونا في البرازيل تلامس أربعة ملايين ووفياتها تقارب 124 ألفاً
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
برازيليا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 46934 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1184 وفاة، بمرض كوفيد-19.
وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.
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