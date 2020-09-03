ياوندي 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم، مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين في تفجير انتحاري بقرية تأوي نازحين في شمال الكاميرون في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر.وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة جولدافي قرب الحدود مع نيجيريا، حيث فر نحو 18 ألف شخص جراء أعمال العنف.وأفاد ممثل المفوضية في الكاميرون أوليفييه جويلوم بير، أن الهجمات الوحشية روعت الناس مما أجبروا على النزوح عن قراهم هرباً من عنف الميليشيات المسلحة الذي يجتاح المنطقة، ليجدوا أنفسهم وقد فقدوا الأمان مجدداً بعد أن عثروا للتو على مأوى في مكان آخر.ولفتت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الانتباه إلى أن الهجمات التي وقعت مؤخراً تأتي في أعقاب تصاعد ملحوظ في أعمال العنف بإقليم أقصى الشمال بالكاميرون، بينها أعمال النهب والخطف على أيدي جماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة.// انتهى //01:27ت م0273